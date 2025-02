Jean-Philippe Tanguy dénonce le «récit propagandiste» du régime algérien né «sur le refus de la démocratie»

Sur fond de tensions croissantes avec Alger encore ravivées depuis l'attentat de Mulhouse, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, invité de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi, a dénoncé le "récit propagandiste" du régime algérien.

Face à des positions françaises jugées illisibles, l'Algérie estime être la cible d'une "cabale" et paraît en attente d'une intervention du président français Emmanuel Macron dans "la plus grave crise" depuis la fin de la guerre d'indépendance, selon des analystes et éditorialistes. "Un récit propagandiste d'un régime né sur la violence et le refus de la démocratie", a estimé Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national (RN) de la Somme, invité de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'Algérie n'est pas un régime comme un autre. Le peuple algérien est innocent évidemment de tout cela, mais son régime n'a rien à proposer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant d'immigration en provenance d'Algérie", a-t-il indiqué.

"C'est une obligation pour un pays de récupérer ses ressortissants"

François Bayrou a fixé un délai de quatre à six semaines pour qu'Alger se montre plus coopératif avec la France et qu'elle reprenne ses ressortissants expulsés. Sans quoi, il promet de suspendre les accords de 1968 qui octroient des facilités aux Algériens souhaitant s'installer à Paris. "Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. En tout cas, il faudra voir s'il y a des actes. Parce que, ce qui est sûr, c'est que le régime algérien a montré une volonté de ne pas se plier non pas à la volonté de la France, mais au droit international", a-t-il affirmé avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce qui me dérange dans la propagande du régime algérien, c'est de toujours faire oublier à de trop nombreux dirigeants français que notre pays demande simplement l'application du droit international. C'est une obligation pour un pays de récupérer ses ressortissants, en particulier les ressortissants qui causent du tort à un autre pays", a insisté le président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale.

Une relation qui s'est dégradée depuis fin juillet

La relation entre la France et l'Algérie a connu un violent coup de frein fin juillet quand Paris a apporté son soutien à la "souveraineté marocaine" sur le Sahara occidental. Ce territoire non autonome selon l'ONU est le théâtre d'un conflit depuis 50 ans entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger. L'Algérie a réagi en retirant son ambassadeur à Paris et menacé d'autres représailles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La crise s'est ensuite aggravée avec l'incarcération à Alger à la mi-novembre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, poursuivi pour des déclarations faites en France au média Frontières, réputé d'extrême droite et considérées comme portant atteinte à l'intégrité du territoire algérien.

L'arrestation par Paris en début d'année d'influenceurs algériens pour apologie de la violence, et l'expulsion d'Algériens renvoyés par Alger, ont envenimé la situation. Avant de nouvelles critiques ces derniers jours envers le refus de l'Algérie d'accepter un ressortissant en situation irrégulière, auteur d'un attentat le 22 février à Mulhouse, dans l'est de la France, qui a fait un mort.

La suite après cette publicité

84% des Français estiment que la France doit suspendre totalement les visas des ressortissants algériens

Vers quels leviers diplomatiques faut-il se diriger ? "Couper l'ensemble des visas", assure Jean-Philippe Tanguy. Selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le Journal du Dimanche, 84% des Français estiment que la France doit suspendre totalement les visas des ressortissants algériens afin que l’Algérie accepte de reprendre ses ressortissants sous obligation de quitter le territoire français (OQTF).