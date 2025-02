Dans la Grande interview d'Europe 1-CNews, l'écrivain Franz-Olivier Giesbert est revenu sur les propos d'Emmanuel Macron concernant le discours qu'il tiendrait dans les prochaines heures à Donald Trump, au sujet de l'Ukraine. "On ne parle pas comme ça, c'est idiot", a notamment regretté ce dernier.

Invité de Sonia Mabrouk lundi pour Europe1-CNews, Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste et écrivain, a déclaré avoir eu "honte d'être français", après les déclarations d'Emmanuel Macron au sujet de Donald Trump la semaine dernière.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On ne parle pas comme ça, c'est idiot"

Le président de la République avait répondu aux Français sur ses réseaux sociaux, assurant qu'il allait faire la remarque à son homologue américain qu'"au fond, tu ne peux pas être faible face au président Poutine. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta marque de fabrique. Ce n'est pas dans ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine ?".

"On ne parle pas comme ça, c'est idiot", a repris Franz-Olivier Giesbert, certain que les "choses ne se passeront pas comme ça" lors de l'entretien prévu ce lundi à Washington, entre les deux hommes. "La seule façon de négocier ou de parler avec Trump, de toute façon, c'est de lui dire 'Tu me fais ça, je te fais ça'", a-t-il conclu.