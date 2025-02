Guerre en Ukraine, taxes douanières... Ces sujets brûlants qu'Emmanuel Macron veut aborder avec Donald Trump

Emmanuel Macron est arrivé ce dimanche aux États-Unis. Un voyage qui s'étalera sur deux jours, afin de rencontrer le président américain et discuter avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche de dossiers brulants. En haut de la pile : l'Ukraine et les taxes douanières.





C'est le premier voyage d'Emmanuel Macron à Washington depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le président de la République est arrivé ce dimanche soir, pour une visite de deux jours. Objectif : aborder deux sujets brûlant avec le nouveau président des États-Unis : le rôle de l’Union européenne dans les négociations pour la fin de la guerre en Ukraine, et la question des droits de douanes entre l’Europe et les États-Unis.

Convaincre Trump d'inclure les Européens dans les négociations avec la Russie

Sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron veut d’abord alerter Donald Trump sur le danger qu’il y aurait à céder à Vladimir Poutine. "Je vais lui dire 'Au fond, tu ne peux pas être faible face au président Poutine, ce n'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine"", avait expliqué le chef de l'État lors d'une séance de questions-réponses sur les réseaux sociaux.

Le locataire de l'Élysée veut également convaincre Donald Trump convaincre de la nécessité d’obtenir une paix durable et crédible pour l’Ukraine. Le chef de l’État souhaite aussi des garanties de sécurité pour Kiev en cas de cessez-le-feu, mais aussi que l’Europe soit intégrée à l’accord de paix. Autant d’exigences loin d’être acquises pour un Donald Trump qui souhaite avant tout se réconcilier avec Moscou et qui reproche aux 27 leur manque d’investissement pour arrêter la guerre.

Éviter de nouvelles taxes

L’Élysée met en avant l’antériorité des relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump, outil sur lequel le président français devrait s’appuyer pour discuter également de l’augmentation des droits de douanes. Cette menace brandie par Trump depuis sa campagne pourrait devenir concrète dans les prochains mois.

"Entre alliés, on ne peut pas faire souffrir l’autre", juge le président de la République, qui promet de le dire à Trump, et ce, malgré l’absence de signaux envoyés par le président américain pour infléchir sa promesse de campagne : America First, l’Amérique d’abord.