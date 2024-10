Japon : redémarrage d'un réacteur nucléaire près de Fukushima

Un réacteur nucléaire doté d'une protection renforcée contre les tsunamis devait redémarrer mardi au Japon dans un département voisin de la centrale de Fukushima (nord-est), accidentée lors de la catastrophe de 2011, a annoncé son opérateur. Les 54 réacteurs nucléaires de l'archipel avaient tous été arrêtés dans le sillage de ce triple désastre (séisme, tsunami, accident nucléaire). Depuis, 12 des 33 unités encore opérationnelles ont été remises en service - mais aucune jusque-là dans cette région de l'archipel.

Plus de 18.000 morts lors du tsunami de 2011

Le réacteur numéro deux de la centrale d'Onagawa, dans le département de Miyagi (nord-est), devait devenir le treizième du pays a être relancé mardi, selon l'opérateur Tokyo Electric Power Company (Tepco). Le Japon avait augmenté, pour assurer ses besoins énergétiques, ses achats de gaz, charbon et pétrole, tout en développant le solaire. Mais avec le mix énergétique le plus polluant des puissances du G7, Tokyo cherche désormais à réduire ses émissions en accélérant son retour au nucléaire.

"L'énergie nucléaire, tout comme les énergies renouvelables, est une importante source d'énergie décarbonée, et notre politique est de l'utiliser au maximum à condition que la sécurité soit assurée", a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi. Le séisme et le tsunami de 2011 avaient fait plus de 18.000 morts et disparus au Japon et gravement endommagé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le tsunami avait coupé les lignes électriques et inondé les générateurs de secours, paralysant les pompes à eau nécessaires au refroidissement du combustible nucléaire.

Les normes de sécurité ont été renforcées depuis, et la centrale d'Onagawa - autorisée à redémarrer en 2020 - a rehaussé son mur anti-tsunami à 29 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des plus hauts du Japon. C'est la première fois qu'un réacteur à eau bouillante (REB ou BWR en anglais), le même modèle que celui utilisé à Fukushima, sera remis en service depuis la catastrophe. "L'importance du redémarrage (des réacteurs nucléaires) s'accroît dans la perspective de la croissance économique de notre pays, stimulée par des sources d'énergie décarbonée", a indiqué M. Hayashi.

Le Japon ambitionne que l'énergie nucléaire représente 20 à 22% de son électricité d'ici à 2030, contre moins de 10% actuellement. Le pays souhaite augmenter la part des énergies renouvelables de 20% à 36-38% et réduire la part des combustibles fossiles de deux tiers à 41%. Le groupe de réflexion E3G classe le Japon en dernière position - et de loin - parmi les pays industrialisés du G7 en ce qui concerne la décarbonisation de leurs systèmes électriques.