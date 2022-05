«J'ai honte pour vous» : le congrès de la NRA sous haute tension après la tuerie au Texas

C'est un congrès sous haute tension qui commence à Houston pour la NRA, la National Rifle Association. Trois jours après la fusillade dans l'école primaire Robb au Texas, qui a fait 21 victimes, la puissante association pro-armes organise sa grande messe. "J'ai honte pour vous", crient les centaines de manifestants rassemblés devant l'entrée de l'événement, sous le soleil texan et ses 35 degrés.

"Ça me fait mal au cœur"

"Je pensais qu'on aurait fait quelque chose depuis le temps", raconte Bamby Brown, une manifestante venue en mémoire de Kimberley, une petite fille tuée il y a quatre ans dans la tuerie d'une autre école texane, il y a quatre ans. "Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal à l'âme que des enfants continuent de mourir", crie-t-elle devant le centre du congrès.

La police contient les manifestants, pour éviter tout affrontement entre les deux camps. Et si chaque membre de la NRA est hué à sa sortie du congrès, à l'intérieur, l'ambiance est tout autre. Pour l'occasion, l'ancien président des États-Unis Donald Trump, a fait son show sur scène.

Un débat politique

Si le 45ème président américain a rendu hommage aux enfants tués pendant la tuerie, ce dernier a multiplié tout au long de son intervention les attaques contre le camp démocrate et plus particulièrement, contre l'actuel président du pays, Joe Biden.

"Il paraît que l'administration Bush envisage de livrer la responsabilité de votre deuxième amendement à des bureaucrates de l'ONU", a-t-il lancé sur scène, provocant la colère des spectateurs. Preuve en est que le sujet des armes à feu, déjà très politisé, devient de plus en plus un clivage insurmontable entre les Démocrates et les Républicains.