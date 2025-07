«Les gens sont de plus en plus agressifs» : Sarreguemines, en Moselle, armera sa police dès l'automne prochain

Face au contexte d'insécurité, de plus en plus présent en France, certaines communes de l'Hexagone ont décidé d'agir et d'armer leur police municipale. C'est le cas de Sarreguemines, une ville de 21.000 habitants en Moselle, qui armera ses agents dès l'automne prochain. Une décision saluée par les habitants.

En France, 58% des policiers municipaux sont armés selon des chiffres du ministère de l’Intérieur, soit 27.000 agents. Et selon un sondage CSA de novembre dernier pour CNews, Europe 1 et le JDD, 66 % des Français y sont favorables. Armer sa police municipale, c’est une décision qui revient à chaque commune. Celle de Sarreguemines, une ville de 21.000 habitants en Moselle, a décidé de passer le cap. À partir de l’automne prochain, ses policiers municipaux patrouilleront avec un pistolet automatique à la ceinture.

"Quand on porte un uniforme, on est des cibles"

Au début de son mandat, Marc Zingraff, maire Divers droite de Sarreguemines, ne souhaitait par armer sa police municipale. Mais il faut vivre avec son époque, assure-t-il. "Avec un contexte qui se durcit sur un certain nombre de points relatifs à la sécurité. Mais il nous semble important que notre police municipale puisse défendre les gens, se défendre elle-même et bénéficier d'un effet dissuasif du simple fait d'être armé", explique l'élu.

Les six policiers municipaux, bientôt sept, seront formés. Mais la plupart d'entre eux ont déjà porté une arme de poing au cours de leur carrière. Pour Michaël Billone, chef de la police municipale, cette mesure est nécessaire. "Toute situation peut très vite dégénérer tout simplement. Des fois ce sont des histoires de stationnement ou même des problèmes de voisinage. On voit bien que les gens sont de plus en plus agressifs et ont beaucoup de mal à accepter l'autorité", dénonce-t-il. Pour lui, "quand on porte un uniforme, quand on est élu, on est des cibles".

"Au moins qu'ils puissent se défendre"

Et tous les habitants de la ville interrogés se disent favorables aux armes pour leurs policiers. "Bien sûr, avec tout ce qu'il se passe en ce moment, c'est normal", répond un retraité. "Au moins qu'ils puissent se défendre", estime une habitante. Et pour un autre habitant de la commune, "c'est dissuasif et c'est rassurant pour eux-mêmes". Les policiers municipaux seront également équipés de caméras piétons pour prévenir les incidents.

À la rentrée, le Parlement examinera par ailleurs un projet de loi pour renforcer les pouvoirs de la police municipale. Un texte qui prévoit que les policiers municipaux aient le droit de fouiller des coffres de voiture ou encore de dresser des amendes forfaitaires délictuelles.