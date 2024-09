Italie : poursuite des recherches de l'avion disparu avec 3 Français à bord

Les recherches se poursuivent jeudi dans des conditions météo difficiles pour tenter de retrouver un petit avion avec trois Français à bord porté disparu depuis mardi dans le centre-nord de l'Italie, ont indiqué les secours. Les recherches se concentrent sur une zone montagneuse aux confins de l'Emilie-Romagne et de la Toscane, plus précisément entre les monts Bocco et Uomo Morto, sur la chaîne des Apennins parcourant l'Italie du nord au sud, ont précisé dans un bref communiqué les secours alpins, en charge des recherches.

Des opérations de secours perturbées par la tempête Boris

Cette zone a pu être déterminée grâce au bornage des téléphones portables des passagers de l'avion disparu, a précisé un porte-parole. Les opérations de secours sont rendues particulièrement ardues en raison des conditions météo dans la région, affectée par des intempéries dues au passage de la tempête Boris. À une altitude de 1.700 mètres, la visibilité des secouristes est limitée à 5 mètres. L'avion avait décollé mardi de l'aéroport Paolucci près de Modène, en Emilie-Romagne, en direction de la France et les opérations de recherches avaient été lancées dès mardi soir.