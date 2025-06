Israël : un parti ultra-orthodoxe menace de faire tomber le gouvernement mercredi

Article Suggestions

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, est menacé de chuter sur la question du service militaire des juifs ultra-orthodoxes. Ceux-ci bénéficient depuis des décennies d'une exemption de plus en plus mal acceptée par la société israélienne alors que le pays est en guerre contre le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre 2023.