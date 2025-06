«Israël peut compter sur un capital sympathie au sein de l'Iran», affirme Emmanuel Razavi

Au troisième jour de la "guerre ouverte" entre Israël et l'Iran, Emmanuel Razavi, grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient, rappelle au micro d'Europe 1 Matin week-end qu'il existe une "dichotomie" entre les Iraniens et le régime sur Israël. Ce spécialiste affirme également qu'"il y a une affection particulière entre les Iraniens et les Juifs en général".

Une "guerre ouverte". Depuis vendredi matin et le lancement de l'opération israélienne "Rising Lion", Israël et l'Iran sont entrés en guerre ouverte. Cette nuit, les salves de missiles iraniens ont fait au moins huit morts et 130 blessés sur le territoire israélien, selon le dernier bilan disponible. Et si pour l'heure, il serait hasardeux de présupposer de la suite du conflit, pour Emmanuel Razavi "les bombardements israéliens frappe des cibles qui vont bien au-delà des sites nucléaires. Donc on peut imaginer qu'Israël est en train de préparer les conditions d'une chute du régime" des Mollahs.

Une "dichotomie" entre le peuple iranien et le régime vis-à-vis d'Israël

Une éventualité qui plairait à une partie des habitants, puisque "beaucoup d'Iraniens souhaitent qu'Israël aille jusqu'au bout pour faire tomber le régime", affirme le grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient.

"La population iranienne veut des relations apaisées avec Israël. Les peuples perses et juifs sont deux peuples qui entretiennent des relations depuis 2.600 ans. Il y a une affection particulière entre les Iraniens et les Juifs en général. Et donc il y a une dichotomie entre les sentiments éprouvés par la population iranienne vis-à-vis d'Israël et évidemment ce régime islamiste. Les Iraniens parlent souvent d'ailleurs, en parlant de la République islamique d'Iran, de régime d'occupation, ça en dit long", lance Emmanuel Razavi pour qui le régime actuel est "une parenthèse" dans l'Histoire du pays. "Donc c'est vrai qu'Israël aujourd'hui peut compter sur un capital sympathie à l'intérieur de l'Iran."

Mais ce spécialiste insiste par ailleurs sur le flou de la situation qui "ouvre à plusieurs scénarios".