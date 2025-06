Israël-Iran : après le cessez-le-feu, la presse israélienne s'interroge sur l'état du programme iranien

Après presque une journée de trêve dans le cadre de la guerre opposant Israël à l'Iran, la presse israélienne dresse un premier état des lieux du conflit. Décompte des victimes, atteinte des objectifs… Tout est passé en détails, dans cette guerre désormais surnommée la guerre des douze jours.



Les tensions sont toujours immenses entre Israël et l'Iran. Alors que les deux pays s'affrontent depuis une dizaine de jours via des missiles interposés, un premier pas vers une désescalade du conflit a été réalisé, à travers un cessez-le-feu de 24 heures.

Des frappes nombreuses, en Iran, comme en Israël

En Israël, la presse dresse un premier bilan de cette guerre désormais appelée la guerre des douze jours. Un bilan statistique d'abord avec cette infographie en Une du journal Yediot, où l'on apprend que ce sont plus de 300 cibles militaires qui ont été frappés en Iran, que neuf installations nucléaires ont été détruites et 13 grandes figures du régime éliminé.

Le journal donne aussi des chiffres du bilan israélien. Ainsi, près de 63 frappes ont été recensées dans le pays, et près de 15.000 personnes ont été deplacées. Le quotidien Hayom, journal gratuit proche du Likoud, le parti de Netanyahou, publie un édito dans lequel il explique que la dernière frappe iranienne sur le nord du pays semble être une opération calculée par l'aile la plus dure du régime iranien, et qui a mis en péril le cessez-le-feu.

Une nouvelle donne

Enfin, il y a une grande question qui revient un peu partout dans les médias israéliens ce matin : que reste-t-il vraiment du programme nucléaire iranien ? D'autant qu'il n'est pas certain que les stocks d'uranium enrichis aient vraiment été détruits.

Dans le journal très conservateur Makor Rishon, on comprend que la droite nationaliste aurait préféré que les opérations continuent au moins un temps en Iran pour être certain d'avoir bien éliminé cette menace. Mais pour le quotidien, c'est bien une nouvelle donne internationale du nucléaire qui s'ouvre avec la fin de cette guerre.