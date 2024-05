Gaza : le Djihad islamique diffuse une vidéo d'un otage israélien en vie

Le Djihad islamique palestinien a diffusé mardi la vidéo d'un otage israélien en vie s'exprimant en hébreu dans un court message. La vidéo est très courte, une trentaine de secondes tout au plus et n'est pas datée. En arrière-plan, un fond vert neutre ne donne aucun indice supplémentaire. Le jeune homme, identifié par les médias israéliens comme étant Sacha Trupanov, 28 ans, est un citoyen israélo-russe. Il avait été capturé le 7 octobre dans le kibboutz Nir Oz puis emmené dans la bande de Gaza.

Un espoir pour les familles d'otages

Son message s'adresse au public israélien et cette vidéo paraît en annoncer une autre. "Dans les prochains jours", dit-il, "vous recevrez des nouvelles de mon sort et de celui d'autres otages." Toutes les trois enlevées le 7 octobre avant d'être libérées en novembre dernier, la mère, la grand-mère et la petite amie de Sacha Trupanov ont réagi mardi soir dans une vidéo.

Après le soulagement de voir une preuve de vie, même non datée, elles appellent le gouvernement à tout faire pour la libération des otages. À l'heure où les négociations semblaient reprendre en début de semaine. Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte sont engagés depuis des mois dans des pourparlers visant à obtenir une trêve durable à Gaza, assortie à une libération des otages.

Des bombardements toujours en cours à Rafah

Un média proche des services de renseignement égyptiens a indiqué mardi que l'Égypte "intensifie les efforts" en vue d'une reprise de ces pourparlers visant aussi à accroître l'aide humanitaire à Gaza. L'offensive israélienne sur Rafah, qui vise selon l'armée à y éliminer les derniers bataillons du Hamas, a entraîné la fermeture du passage frontalier avec l'Égypte, vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire.

Encore ce mercredi, l'armée israélienne continue de bombarder Rafah, où elle a également déployé ses chars, tandis qu'à l'ONU un projet de résolution se prépare pour tenter "d'arrêter" les violences sur place après un bombardement qui a suscité une vague mondiale d'indignation. Aux premières heures mercredi, une équipe de l'AFP a fait état de frappes sur Rafah et des témoins ont vu des chars israéliens dans différents secteurs de cette ville, devenue le nouveau point de mire de la guerre entre Israël et le Hamas.