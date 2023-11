Israël-Hamas : qui sont les 13 premiers otages israéliens libérés ?

Après 49 jours de guerre, les premiers otages israéliens et étrangers enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier ont été libérés vendredi, en vertu d'un accord qui a abouti aussi à une trêve entre Israël et le mouvement terroriste palestinien dans la bande de Gaza. Dans ce groupe, il n'y a que des femmes et des enfants.

Quatre enfants libérés

Quatre enfants ont été libérés ainsi que neuf femmes, dont six femmes âgées. Parmi elles, il y a Yaffa Adar, 85 ans. La vidéo de son enlèvement avait fait le tour du monde. Cette mère, grand-mère et même arrière-grand-mère, habitante du kibboutz de Nir Oz, avait été emportée à l'arrière d'une voiturette de golf par les terroristes du Hamas en direction de Gaza.

Dans ce kibboutz, Doron et ses filles, Raz, quatre ans, et Aviv, deux ans, avaient aussi été enlevées. Elles ont toutes les trois été relâchées vendredi. "Elles sont enfin là, à la maison", a réagi le papa des deux fillettes.

Parmi les enfants libérés, il y a aussi Emilia, six ans, accompagné de sa maman Danielle. Et Ohad, neuf ans, dont l'anniversaire avait été célébré le mois dernier par des milliers d'Israéliens lorsqu'il était encore retenu. Ohad avait été kidnappé avec sa famille. Sa maman et sa grand-mère ont également été transférées en Israël. Le grand-père, quant à lui, demeure en revanche en captivité. Aucun homme n'a pour l'instant été libéré.