Israël-Hamas : l'armée israélienne dit avoir identifié les corps de six otages retrouvés à Gaza

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir identifié les corps de six otages ramenés de Gaza en Israël, parmi lesquels deux femmes et quatre hommes dont un Israélo-Américain et un Israélo-Russe.

"L'armée et le Shin Bet", le renseignement intérieur israélien, "ont localisé (samedi) et récupéré les corps des otages Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino d'un tunnel dans la zone de Rafah", dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé l'armée dans un communiqué.

Cinq d'entre eux - âgés de 23 à 32 ans - avaient été enlevés au festival de musique techno Nova par les commandos du Hamas lors de l'attaque meurtrière du 7 octobre. Celle-ci a entraîné côté israélien la mort, au total, de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

"Il est temps de ramener nos otages à la maison"

Les représailles israéliennes à Gaza ont fait au moins 40.691 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire et sanitaire dans le territoire assiégé. Selon l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant affirme que les six otages dont les dépouilles ont été ramenées étaient vivants quand ils ont été enlevés et ensuite "tués de sang-froid par le Hamas". Des preuves de vie avaient émergé pour ces otages, notamment une vidéo montrant Hersh Goldberg-Polin en avril tournée par ses geôliers.

Les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte tentent toujours d'arracher un accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Jusqu'ici, aucune issue ne semble en vue alors que la guerre entrera bientôt dans son douzième mois.

"Un accord pour le retour des otages était sur la table depuis deux mois. Sans les retards, les sabotages et les prétextes, ceux dont nous avons appris la mort ce matin seraient certainement encore en vie", s'emporte dimanche le Forum des familles des otages.

"Il est temps de ramener nos otages à la maison, pour aider les vivants à se remettre et enterrer dignement les morts", poursuit le collectif dans un communiqué.

Le Forum précise qu'Alexander Lobanov était devenu père alors qu'il était captif, d'un enfant aujourd'hui âgé de cinq mois. "Le coeur de toute la nation est brisé en mille morceaux", a déclaré le président israélien Isaac Herzog, selon un communiqué de son bureau.