Israël affirme avoir tué environ 300 combattants du Hamas à Rafah

Israël a affirmé jeudi avoir tué environ 300 combattants du Hamas depuis le début de son opération militaire début mai à Rafah, à la lisière sud de la bande de Gaza. "Nous avons déjà éliminé environ 300 terroristes à Rafah jusqu'ici dans cette opération", a déclaré un porte-parole du gouvernement, David Mencer.

L'armée israélienne a affirmé que ses forces avaient frappé plus de 50 cibles à travers la bande de Gaza

L'armée israélienne a lancé le 7 mai une opération terrestre à Rafah malgré une forte opposition de la communauté internationale, inquiète pour la vie de centaines de milliers de civils déplacés dans cette ville depuis le début de la guerre. Avant l'assaut sur Rafah, l'ONU y avait dénombré jusqu'à 1,4 million de personnes réfugiées. Depuis, un million de personnes ont fui la zone, d'après l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.

Plus tôt jeudi, l'armée israélienne a affirmé que ses forces avaient frappé plus de 50 cibles à travers la bande de Gaza la veille. Les soldats ont trouvé des armes, des explosifs, des puits de tunnel à Rafah et ont fait face à des combattants armés à Jabalia, dans le nord de Gaza, a ajouté la même source. La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, entraînant la mort de plus de 1.189 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte réalisé par l'AFP à partir des dernières données officielles disponibles.

Sur les 252 personnes emmenées comme otages pendant l'attaque, 121 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 sont mortes selon l'armée. En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste, de même que les États-Unis et l'Union européenne, et a lancé une offensive qui a fait jusqu'à présent 36.224 morts dans la bande de Gaza, selon le Hamas.