Irlande : après deux ans d'annulations, la Saint-Patrick de retour pour le bonheur des visiteurs

Sous un fond sonore, une immense canopée de chapeaux verts recouvre les rues de Dublin. Les organisateurs ont promis une parade historique pour la Saint-Patrick, ce jeudi 17 mars. Une promesse tenue pour Lisa, le chapeau irlandais peint sur ses joues. "On est tous ensemble ! On s'amuse, on chante. Avec un peu de chance, je vais pouvoir confier mes enfants bientôt et aller boire des coups. C'est super de voir la ville bondée à nouveau", lance la jeune femme irlandaise, enthousiaste, au micro d'Europe 1.

"Ça fait du bien de retrouver de la normalité"

Avec des centaines de milliers de visiteurs, la fête bat son plein dans la capitale de l'Irlande, d'autant qu'il s'agit de la première Saint-Patrick depuis plus de deux ans et le début de la crise sanitaire lié au Covid-19. Cette fête marque aussi le retour des touristes, des Américains pour la plupart, comme Christie, venue exprès de Floride. "On a des ancêtres irlandais, c'est pour cela qu'on vient maintenant", explique-t-elle. "J'étais en Irlande il y a deux ans, juste avant que le Covid ne ferme tout. Et là, je suis de retour avec des amis pour m'amuser. C'est un super moment pour être là", insiste l'Américaine.

Le thème du défilé de cette année est la connexion. Tout ce qui a manqué à Orla, marquée par l'annulation de la fête ces deux dernières années. "On avait tous peur. On a oublié comment sociabiliser. Ça fait du bien de retrouver de la normalité", avoue-t-elle sur Europe 1. Ce grand retour de la Saint-Patrick est un peu particulier cette année. Il n'y a pas de travail demain. Les Irlandais bénéficient d'un jour férié supplémentaire en hommage aux morts du Covid.