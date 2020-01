Iran : trente-deux morts dans une bousculade aux obsèques de Soleimani

Trente-deux personnes ont été tuées dans une bousculade mardi à Kerman (sud-est de l'Iran) lors des funérailles du général Qassem Soleimani, auxquelles participe une foule monstre, a-t-on annoncé de source officielle.

"Malheureusement [...] 32 de nos compatriotes ont perdu la vie à ce stade sur le chemin" du cercueil qui avance vers la dernière demeure du général au milieu d'une marée humaine, a déclaré sur la télévision d'Etat Pir Hossein Koulivand, chef du service national des urgences iraniens. Il a ajouté que 190 personnes avaient été blessées.

Le centre de Kerman, ville natale de l'officier qui doit y être enterré dans l'après-midi, était envahi mardi par une marée humaine semblable à celles ayant déferlé dimanche et lundi à Téhéran et dans les autres villes où les cercueils du général et de ses compagnons d'armes tués avec lui ont transité pour un hommage populaire.

Le processus d'"expulsion des Etats-Unis de la région a commencé"

Chef de la Force Qods, unité d'élite chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution (l'armée idéologique iranienne), Soleimani était l'architecte de la stratégie de l'Iran au Moyen-Orient. Il a été tué vendredi par une frappe de drone américain devant l'aéroport de Bagdad.

Le processus d'"expulsion des Etats-Unis de la région a commencé", a lancé à la foule de Kerman le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution. "Nous allons nous venger (...) S'ils (frappent de nouveau) nous mettrons le feu à ce qu'ils adorent", a-t-il dit sur un ton énigmatique. "Eux-mêmes savent bien de quels lieux je parle". Le Parlement iranien a pour sa part adopté mardi en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme "terroristes" après l'assassinat de Soleimani.