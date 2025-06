© Iranian Army / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

Iran : quels scénarios militaires dans le détroit d’Ormuz ? © Iranian Army / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

Article Suggestions

C’est par là que 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz transite chaque jour. Une bande de mer longue de 40km qui sépare le Golfe d’Oman et le Golfe Persique que l’Iran menace de fermer après les frappes américaines. Mais Téhéran en a-t-elle vraiment les moyens ? Et surtout, comment s’y prendrait-elle pour bloquer le détroit d’Ormuz?