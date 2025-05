Iran : le Parlement ratifie un partenariat de 20 ans avec la Russie

En vue de renforcer ses liens politiques, militaires et économiques , le Parlement iranien a ratifié ce mercredi 21 mai un traité de partenariat stratégique de 20 ans avec la Russie. Cet accord avait été signé en janvier dernier par le président iranien, et son homologue russe, lors d'une visite en Russie.

Le Parlement iranien a ratifié mercredi un traité de partenariat stratégique global de 20 ans entre l'Iran et la Russie, visant à renforcer les liens politiques, militaires et économiques entre les deux pays. "Les généralités et les détails du projet de traité de partenariat stratégique global entre l'Iran et la Russie ont été adoptés par les députés", a annoncé l'agence officielle Irna.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En avril, les députés russes avaient déjà ratifié ce texte qui prévoit davantage de coopération entre Moscou et Téhéran pour faire face aux "menaces communes à la sécurité". Le texte n'est toutefois pas un pacte de défense mutuelle comme celui signé l'an dernier entre la Russie et la Corée du Nord.

Renforcement de la "coopération militaire" entre l'Iran et la Russie

Le document stipule cependant que si l'une des parties est victime d'une agression, l'autre ne fournira pas "d'assistance à l'agresseur". Le traité prévoit aussi un renforcement de la "coopération militaire" entre l'Iran et la Russie, deux pays visés par des sanctions occidentales et qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les pays occidentaux accusent l'Iran d'avoir fourni des drones et des missiles de courte portée à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine. Le texte vise aussi à renforcer les liens économiques et politiques entre Moscou et Téhéran, notamment dans l'énergie, la finance et en matière de lutte contre le terrorisme.

a