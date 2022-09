Iran : la famille de Mahsa Amini porte plainte contre les auteurs de son arrestation

Les parents de Mahsa Amini ont porté plainte contre les policiers qui ont arrêté leur fille le 13 septembre pour non respect du code vestimentaire strict pour les Iraniennes, a déclaré l'avocat de la famille, cité mercredi par l'agence de presse Isna. Cette jeune femme de 22 ans est morte le 16 septembre dans un hôpital de Téhéran en Iran, trois jours après son arrestation par la police des mœurs.

Une demande d'enquête détaillée sur l'arrestation

"Les parents de Masha Amini ont porté plainte contre les auteurs de l'arrestation de leur fille et (les policiers) qui ont parlé avec elle depuis son arrivée à la police des mœurs", a dit Me Saleh Nikbakht. "Nous avons demandé au chef du parquet et au juge d'instruction de mener une enquête détaillée sur la manière dont l'arrestation a eu lieu jusqu'au transfert de Mahsa à l'hôpital", a expliqué l'avocat. Il a également réclamé des autorités qu'elles fournissent "toutes les vidéos et photos" disponibles pendant toute la durée de la détention de Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs.

Le chef du parquet a "promis que l'affaire serait traitée minutieusement et que toutes nos requêtes seraient prises en compte", a déclaré Me Nikbakht. Selon l'avocat, le chef du parquet a promis également "qu'une équipe médicale nommée par la famille de Mahsa Amini serait informée du cours de l'enquête".