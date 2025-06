Iran-Israël : cet exilé iranien partagé entre inquiétude et volonté d'en finir avec les Mollahs

Malgré des milliers de kilomètres qui les séparent de leur terre natale, les Iraniens exilés en France suivent de très près la situation au Moyen-Orient. Pour eux, la guerre entre l'Iran et Israël pourrait provoquer la chute des Mollahs. Une excellente nouvelle pour cet Iranien installé en France depuis 40 ans, qui appelle désormais au changement.

Les Iraniens exilés suivent la guerre entre l'Iran et Israël. Alors que les deux pays s'envoient depuis une semaine des salves de missiles l'un sur l'autre, la perspective de la chute des Mollahs suscite une forme d'espoir pour de nombreux expatriés. "Je crois que la fin est proche. J'espère que ce sera vrai", confie un exilé au micro d'Europe 1, qui a souhaité garder l'anonymat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La voix étranglée par l'émotion, cet Iranien installé en France depuis plus de 40 ans se dit favorable à une intervention dans son pays et qui espère une capitulation rapide du régime. "La majorité des Iraniens, au moins 80% d'entre eux je dirai, sont contre le régime iranien. Donc, oui, il faut la capitulation pour marquer la fin de la guerre, la fin des bombardements et donc, la fin des dégâts", confie-t-il.

"Tout le monde fuit Téhéran"

Et le plus important pour lui : "moins de victimes", alors qu'une partie de sa famille est restée sur place. "En ce moment, tout le monde fuit Téhéran", poursuit-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Paradoxalement, les gens remercient même Benjamin Netanyahu pour avoir fait le sale boulot dont parlait le chancelier allemand. Les Iraniens ne veulent que ça. Ils veulent la fin du régime", assure l'Iranien au micro d'Europe 1. Car, après 46 ans au pouvoir, l'heure est au changement en Iran, conclut-il. D'autant que le programme nucléaire iranien constitue une menace constante pour les pays voisins.