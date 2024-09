Inondations en Europe centrale : Ursula von der Leyen annonce une aide de 10 milliards d'euros

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé jeudi à Wroclaw en Pologne une aide de 10 milliards d'euros, provenant du fonds de cohésion de l'UE, pour les pays d'Europe centrale touchés par les inondations. Depuis la semaine dernière, des vents violents, des précipitations exceptionnellement fortes et des inondations ont fait 24 morts dans la région.

"À première vue, il est possible de mobiliser 10 milliards d'euros du Fonds de cohésion pour les pays touchés. Il s'agit d'une réaction d'urgence", a déclaré Ursula von der Leyen après une réunion avec des chefs de gouvernement polonais, tchèque, autrichien et slovaque.

Deux sources d'aide potentielle

"Il était pour moi (...) déchirant de voir la destruction et la dévastation" entraînées par les inondations, a-t-elle ajouté. "Mais je dois aussi dire qu'il est réconfortant de voir l'énorme solidarité entre les habitants de vos pays", a déclaré Ursula von der Leyen devant la presse.

La cheffe de la Commission européenne a indiqué que l'Union européenne disposait de deux sources d'aide potentielle - le Fonds de cohésion et le Fonds de solidarité - qu'elle pouvait utiliser pour "contribuer au financement de la réparation et de la reconstruction". Des vents violents et des pluies torrentielles ont provoqué depuis la semaine dernière la mort de cinq personnes en Autriche, sept en Pologne, sept en Roumanie et cinq en République tchèque.