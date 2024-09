EN IMAGES - L'Europe centrale sous l'eau après le passage de la tempête Boris

Des maisons évacuées, des rues inondées, des coupures d'électricité et des paysages dévastés au cœur de l'Europe. Depuis vendredi, la tempête Boris sème la pagaille en Roumanie, en République Tchèque, en Pologne, mais aussi en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie. Au total, au moins 15 personnes sont décédées, dont 6 rien qu'en Roumanie, pays le plus durement touché. Un lourd bilan auquel s'ajoutent des dizaines de personnes portées disparues.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé dans un message sur X sa "solidarité avec toutes les personnes touchées par les inondations dévastatrices" et déclaré que l'UE était "prête à apporter son soutien". Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a annulé le discours qu'il devait prononcer au Parlement européen, tandis que son homologue polonais, Donald Tusk, a annoncé ce lundi une aide immédiate d'un milliard de zlotys, soit 235 millions d'euros aux régions de son pays les plus sinistrées. En attendant, des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité et/ou d'eau, les routes sont coupées et les transports ferroviaires à l'arrêt.

© BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Les dégâts n'épargnent pas les grandes villes, comme ici, à Cracovie. Les fortes précipitations ont fait monter le niveau de la Vistule et provoqué l'inondation de certains quartiers de la ville. Preuve du caractère exceptionnelle de cet épisode météorologique, cette rivière n'affichait que 25 cm d'eau il y a tout juste une semaine alors que la région se trouvait confrontée à une importante sécheresse.

© THOMAS KRONSTEINER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP

© ASKIN KIYAGAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Situation analogue à Vienne, où le Danube est sorti de son lit, par endroits, drainant d'importantes quantités d'eau dans les rues de la ville. Quatre lignes de métro sont toujours partiellement fermées et un bateau de croisière fluviale, qui devait prendre la direction de Budapest, en Hongrie, a dû rester à quai, avec 102 passagers à bord.

© ALEX HALADA / AFP

La région de Basse-Autriche (ici la ville de Schönberg am Kamp), située dans le nord-est, a été particulièrement secouée par la tempête, au point d'être classée en zone de catastrophe naturelle. Et les prévisions n'incitent pas à l'optimisme puisque "les hydrologues prévoient des pluies extrêmement fortes dans les prochaines heures, jusqu'à 60 millimètres", a prévenu son vice-gouverneur, Stephan Pernkopf.

© MICHAL CIZEK / AFP

© MICHAL CIZEK / AFP

Après le débordement de la rivière du même nom, la ville d'Opava en République Tchèque a été vidée d'une grande partie de ses 55.000 habitants, contraints d'évacuer. La commune se situe dans le nord-est du pays, près de la frontière polonaise, où la situation est particulièrement critique avec 430mm de précipitations tombées en 72 heures, selon l'agroclimatologue Serge Zaka. Dans le village de Velke Hostice, les habitants se sont barricadés à l'aide d'un mur de sac de sable d'environ 500m de long, rapporte l'AFP.

© AFP PHOTO / ROMANIAN INSPECTORATE FOR EMERGENCY SITUATIONS

© DANIEL MIHAILESCU / AFP

En Roumanie, où la tempête Boris a occasionné le plus de dégâts, c'est dans l'ouest du pays, autour de la ville de Galați, que la situation est la plus préoccupante. À Pechea (première photo), plus d'un tiers de la commune a été ravagée, assure le maire Mihai Mancila, "y compris les terres agricoles". La seconde photo montre le sauvetage d'un homme dans le village de Slobozia Conachi à une vingtaine de kilomètres au nord de Galați. Le maire, Emil Dragomir, a lancé un appel aux dons pour venir en aide à des dizaines d'enfants sinistrés.

Galați, Romania, following storm Boris. Pics via Pro Lider FM pic.twitter.com/klNFPbl3Me — Paula Erizanu (@paulaerizanu) September 15, 2024

Sur X, le climatologue Christophe Cassou, qui évoque des inondations d'une violence "sûrement inédite", attribue cette tempête au fameux décrochage d'air polaire, responsable d'un abaissement significatif des températures en France la semaine dernière. Cette descente "a provoqué la formation d'une dépression venue se caler sur l'Europe centrale".

Les #inondations#Boris Europe Centrale sont d'une violence sûrement inédite. L'événement est si extrême que la +grde prudence s'impose dans son attribution a des facteurs causaux

Ex: on voit que l'alimentation en humidité ne vient pas de la Méditerranée mais de la Mer Noire

1/ pic.twitter.com/M9dxnJ91lv — Christophe Cassou (@cassouman40) September 15, 2024

Plusieurs paramètres favorables à la formation d'un épisode exceptionnel se sont ensuite alignés. "Le caractère stationnaire de la dépression Boris et sa position parfaite pour aspirer l'air humide de la mer Noire ouest correspond à la "tempête du pire" (position idéale pour engendrer des cumuls de pluies extrêmes)", explique Christophe Cassou.