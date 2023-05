«Incroyable», «génial», «très émouvant» : la foule gardera en mémoire le couronnement de Charles III

Des millions de personnes étaient derrière leurs écrans ce samedi partout dans le monde pour suivre le couronnement de Charles III et de Camilla au Royaume-Uni. Sur place, ils étaient plusieurs milliers à avoir campé aux abords de Buckingham Palace et de l'abbaye de Westminster depuis plusieurs jours pour vivre cet événement historique, dans la communion et l'émotion.

>> LIRE AUSSI - EN IMAGES - Revivez les dix moments marquants du couronnement de Charles III

Des hurlements de joie proches de l'hystérie

Après des heures d'attente sous la pluie, le long du parcours de la procession royale entre Buckingham et Westminster, le passage du carrosse de Charles et Camilla a déclenché des hurlements de joie parfois proches de l'hystérie.

Un moment d'émotion pour ce couple posté aux abords de Trafalgar Square, et qu'Europe 1 a rencontré. "C'est juste incroyable d'être là dans ce moment si particulier ! C'est dans ce type de moments qu'on se sent vraiment britanniques. On adore ça", affirme le premier. "C'est tout simplement génial !", enchérit sa compagne. "C'est l'histoire en marche et on adore Charles et Camilla."

Des Britanniques confiants en leur nouveau roi

Si l'instant a été furtif, le sentiment de vivre un moment unique est réel pour les adorateurs de la monarchie. Une ferveur partagée par des milliers de touristes comme Pauline et Sylvie, deux Françaises fans de la famille royale. "Émouvant, très émouvant", concède la première au micro d'Europe 1. "On était au jubilé déjà (en 2022, NDLR), on est venu pour le couronnement. C'était vraiment superbe", poursuit Pauline. Pour Sylvie, cela fut "franchement, une super expérience. Ça a été vraiment très touchant, de supers souvenirs de Londres".

À la fin de la procession, Andrew, un citoyen britannique qui a assisté à l'événement, a aperçu au loin Charles et sa famille au balcon de Buckingham Palace. Ce couronnement restera dans l'histoire, selon lui. "Je pense que les premiers pas de ce nouveau roi resteront gravés. Il donne une nouvelle direction, plus moderne. Il est attentif à ce que pensent les gens, la façon dont va le monde... Charles est vraiment sensible à tout cela, donc je crois que c'est une bonne chose."

La seule fausse note de cette journée demeurera la manifestation des militants anti-monarchie, scandant leurs slogans "Not my king" (Pas mon roi). Leur leader a été interpellé par la police, et la foule a répondu par des huées et le God Save the King.