Incendie contenu dans un centre d'art à Londres, les œuvres épargnées

Les œuvres d'art exposées dans le centre londonien Somerset House, affecté samedi par un incendie sur son toit, n'ont pas été endommagées, et le bâtiment restera partiellement fermé dimanche pour permettre aux pompiers d'enquêter sur l'origine du feu.

Quelque 25 camions et environ 125 pompiers ont été mobilisés samedi après-midi pour lutter contre cet incendie qui s'est déclaré vers 12H (11H00 GMT) sur le toit du bâtiment datant de 1796, situé sur une rive de la Tamise. Le feu a été contenu vers 19H00 et n'a fait aucun blessé parmi les visiteurs ou employés du centre d'art, qui avaient tous quitté les lieux avant l'intervention des pompiers, ont-ils indiqué.

"Des investigations vont démarrer pour tenter de déterminer la cause de l'incendie"

"L'incendie à la Somerset House est désormais sous contrôle, et des investigations vont démarrer pour tenter de déterminer sa cause", ont-ils ajouté sur X. Installée dans le centre d'art, la galerie Courtauld, qui expose des œuvres de Vincent Van Gogh - dont son célèbre "Autoportrait à l'oreille bandée" de 1889 -, Édouard Manet, Claude Monet ou encore Paul Cézanne, "n'a pas été directement impactée par le feu".

Située dans une autre aile du bâtiment, elle sera ouverte au public dimanche, contrairement au reste du centre d'art, "fermé jusqu'à nouvel ordre". "Suite à l'incendie de samedi dans une partie de Somerset House, notre objectif est de permettre aux pompiers de Londres de disposer de l'espace nécessaire pour faire leur travail", a indiqué Somerset House sur son site. Un évènement organisé dimanche après-midi par un collectif d'artistes sud-asiatiques a été annulé.

Le centre d'art devait accueillir samedi une compétition de breakdance quand une large colonne de fumée a commencé à s'échapper du toit du bâtiment, dont l'âge et la configuration ont rendu difficile l'intervention initiale des pompiers. "Quatre échelles aériennes de la brigade, dont une tournante de 64 mètres, ont été déployées pour soutenir les équipes dans cette intervention complexe et technique, et permettre la création de coupe-feux dans le toit", avait indiqué la commissaire-adjointe Keeley Foster aux journalistes samedi en fin d'après-midi.

Le bâtiment, dont la cour accueille une patinoire en hiver, a été rendu célèbre par plusieurs films dont il a accueilli le tournage comme "Love Actually" (2003), deux opus de James Bond ou encore "Sleepy Hollow" de Tim Burton (1999).