L'artiste «qui a sculpté l'âme de l'Iatlie», Arnaldo Pomodoro est décédé à 99 ans

Le maître sculpteur italien Arnaldo Pomodoro est décédé ce dimanche soir à l'âge de 99 ans. Connu mondialement pour ses sphères en bronze géométriques, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a rendu hommage à son art qui su "donner de l'éclat au génie italien dans le monde entier".

Né le 23 juin 1926 en Emilie-Romagne (nord), ce géomètre de formation

"Un maître sculpteur qui a sculpté l'âme de l'Italie"

Né le 23 juin 1926 en Emilie-Romagne (nord), ce géomètre de formation avait forgé son style à partir des années 1950 en matérialisant l'abstraction dans des pièces monumentales - colonnes, sphères, cubes... - souvent fendues, corrodées ou déchirées.

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès d'Arnaldo Pomodoro, un maître sculpteur qui a sculpté l'âme de l'Italie. Son art a donné de l'éclat au génie italien dans le monde", a salué sur X la Première ministre Giorgia Meloni. "Le monde de l'art perd l'une de ses voix les plus influentes, les plus perspicaces et les plus visionnaires", a salué la directrice de sa fondation basée à Milan, Carlotta Montebello.

Lauréat de nombreux prix internationaux, Arnaldo Pomodoro avait aussi enseigné dans les départements d'art de prestigieuses universités américaines, comme Stanford et Berkeley.

Ses œuvres ont été exposées dans le monde entier, comme à l'exposition universelle de Shanghai, au siège de l'Unesco à Paris, au Young Museum de San Francisco ou au musée Guggenheim de New York.