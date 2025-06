«Le cauchemar de tout musée» : il s'assied sur une œuvre d'art et la casse, le musée porte plainte

Ce lundi, un palais historique de Vérone en Italie a indiqué à l'AFP avoir porté plainte contre un touriste qui a tenté de se faire photographier sur une chaise en exposition composée de centaines de cristaux de Swarovski. Les images de vidéosurveillance, diffusées sur les réseaux sociaux, sont devenues virales.

Un touriste, tenté de se faire photographier dans un palais historique de Vérone (nord-est) sur une chaise en exposition composée de centaines de cristaux de Swarovski, l'a brisée, au grand dam du musée italien qui a indiqué lundi à l'AFP avoir déposé plainte.

"C'est un geste idiot"

Le musée Palazzo Maffei avait diffusé jeudi sur les réseaux sociaux des images de vidéosurveillance devenues aussitôt virales, montrant un touriste s'asseoir sur cette chaise pour être pris en photo par une femme, et qui s'est effondrée sous son poids. "Le cauchemar de tout musée", a posté le musée sur Instagram.

L'œuvre, inspirée de la chaise paillée figurant dans le célèbre tableau "La Chaise de Vincent avec sa pipe" de Van Gogh, avait été réalisée par l'artiste Nicola Bolla et acquise en 2022. Les deux visiteurs se sont enfuis avant que le personnel du musée ne puisse les appréhender, et n'ont pas pu être identifiés.

Le musée a porté plainte contre X et n'a pas souhaité préciser la valeur de l'œuvre, précisant tout au plus que l'incident avait eu lieu il y a moins de quatre semaines et que l'œuvre avait depuis été restaurée. Elle est de nouveau visible par les visiteurs.

"C'est un geste idiot (...) mais j'y vois aussi un côté positif, artistique" a commenté l'auteur de l'œuvre d'art Nicola Bolla, interrogé par le média italien Fanpage. Situé dans la ville de Roméo et Juliette, le Palazzo Maffei expose des œuvres allant de l'Antiquité à nos jours. Il a diffusé les images de vidéosurveillance dans le but de "sensibiliser" le public au respect des œuvres exposées dans les musées.