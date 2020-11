A la frontière franco-espagnole, le renforcement des contrôles est déjà une réalité

REPORTAGE

En déplacement ce jeudi dans les Pyrénées-Orientales, Emmanuel Macron a annoncé un doublement des forces de l'ordre contrôlant les frontières de la France, "de 2.400 à 4.800", pour lutter contre la menace terroriste, les trafics et l'immigration illégale. Ce doublement a été décidé "en raison de l'intensification de la menace" après les récents attentats, dont celui de Nice. Mais au péage du Perthus, la porte d'entrée en France depuis l'Espagne sur l'autoroute A9, le renforcement des contrôles aux frontières est déjà une réalité.

"On regarde s'il y a des endroits mal rangés"

Ici, tous les types de véhicule sont contrôlés par des CRS : des camping-cars, des camionnettes ou des camions venus d'Espagne. En un coup d'œil rapide, le brigadier-chef Laurent Grape inspecte ensuite les coffres et les chargements. "On regarde s'il y a des endroits mal rangés, où tout n'est pas structuré", indique-t-il au micro d'Europe 1. "Parce que l'intérêt du chauffeur c'est de caser un maximum de matériel dans son transport. Du coup, quand on voit des incohérences dans les alignements, on sait très bien que quelqu'un est rentré en force et à tout dégager."

"D'autres unités CRS sont déjà prévues"

La compagnie venue de Toulon avec 70 hommes doit rester deux semaines ici avant d'être relayée par le commandant David Lafosse. Objectif affiché : assurer une présence continue à la frontière. "Les CRS seront présents 24 heures sur 24", prévient-il. Et la mission devrait perdurer dans le temps, puisque "d'autres unités CRS sont déjà prévues".

En plus de la CRS 59, une unité de gendarmes mobiles et des réservistes de la gendarmerie seront mobilisés dans le département des Pyrénées-Orientales. Au total ce sont donc 150 hommes supplémentaires qui devraient venir grossir les rangs des unités sur place.

Macron appelle à une refondation en profondeur des règles de Schengen

Ces renforts traduisent sur le terrain la volonté affichée ce jeudi par Emmanuel Macron d'une refondation "en profondeur" des règles régissant l'espace Schengen de libre circulation en Europe. "J'appelle de mes vœux une refondation de Schengen et un plus grand contrôle", a-t-il ajouté, en précisant qu'il porterait "en ce sens des premières propositions au Conseil" européen de décembre.