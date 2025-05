«Ils sont dans une bulle» : le conclave, un rituel très codifié pour désigner un nouveau Saint-Père

Derniers préparatifs avant le début du conclave. Ce mercredi, près de 133 cardinaux vont se retrouver enfermés dans la chapelle Sixtine au Vatican, où ils devront trouver le nom du nouveau pape. Un moment unique et extrêmement codifié.



Les yeux du monde se tournent vers Rome. Dans 48 heures débutera le conclave, quinze jours après la disparition du pape François, où 133 cardinaux seront appelés à élire le prochain souverain pontife. Mercredi, le conclave débutera par une célébration le matin dans la basilique Saint-Pierre, puis au rythme de la litanie des Saints, les cardinaux entreront en procession jusque dans la chapelle Sixtine, où ils seront enfermés.

"Tout le monde dehors"

Les cardinaux seront alors assis côte à côte sous la fresque monumentale du jugement dernier peinte par Michel-Ange. "Il s'agit probablement d'un des lieux les plus connus de l'histoire de l'art universel, ce sont les fresques de Michel-Ange, Botticelli", confie au micro d'Europe 1 Camille Dalmas, journaliste, expert du Vatican, pour l'agence Imedia.

"C'est un lieu qui permet aux cardinaux d'habiter pleinement l'aspect fondamentalement spirituel de cette élection", poursuit-il. Puis, selon un rite immuable, le conclave commencera. "Le chef des cérémonies va venir fermer la porte en disant : extra omnes, qui signifie 'tout le monde dehors'. Les portes vont alors être fermées et pendant cette période-là, ils vont vivre dans un monde totalement autre, à l'écart du notre", insiste-t-il

Des cardinaux coupés du monde extérieur

Leurs fenêtres seront fermées dans la résidence Sainte-Marthe. Ils n'auront pas leur téléphone, ni de moyens de communication. Il y aura un certain nombre de dispositifs de sécurité qui seront là pour protéger la chapelle Sixtine et s'assurer que personne ne puisse espionner, voire influencer. Le but, c'est qu'ils soient dans une bulle", conclut-il.

Pour ce scrutin très codifié, les cardinaux reçoivent des bulletins de papier rectangulaires, ils écrivent à la main le nom de leur candidat, d'une écriture non-reconnaissable, et plient le bulletin de vote deux fois. En théorie, il est interdit de voter pour soi-même.