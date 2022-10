«Il y aura des décisions difficiles» : les premiers pas de Rishi Sunak à Downing Street

À Downing Street, le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, entre dans l'arène ce mercredi. Le Premier ministre va s'adresser pour la première fois au Parlement. Chef d'un parti divisé, Rishi Sunak prend aussi la tête d'un pays plongé dans une crise économique et sociale profonde.

"Confiance et stabilité économique"

Lors d'un discours, le nouveau Premier ministre l'a reconnu : des erreurs ont été commises. Une pique destinée à Liz Truss et un mea culpa après la catastrophe financière provoquée par la stratégie économique de sa prédécesseuse. "J'ai été élu chef de mon parti et Premier ministre, entre autres, pour régler ses erreurs. Je placerai la confiance et la stabilité économique au cœur du programme de mon gouvernement. Ça voudra dire qu'il y aura des décisions difficiles", a déclaré Rishi Sunak.

Rishi Sunak prépare d'ores et déjà les Britanniques à une période de rigueur budgétaire, voire d'austérité, pour faire face à la crise. Au Royaume-Uni, l'inflation dépasse les 10 % et les prix de l'énergie explosent. Il s'est aussi engagé à unir le pays et à maintenir intégrité et professionnalisme au sein de son gouvernement. Puis, comme pour rassurer, le nouveau Premier ministre a affirmé ne pas être intimidé par cette série de défis à venir.