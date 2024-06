Il ne reste qu'un millier d'éléphants de Bornéo, espèce en danger, selon une étude

"La population a diminué au cours des 75 dernières années, en raison de l'exploitation intensive des forêts de Bornéo qui détruit la majorité de l'habitat des éléphants de Bornéo", a expliqué l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), dans une mise à jour de sa "liste rouge" jeudi.

"Alors que la population humaine a rapidement augmenté à Sabah (Etat malaisien du nord-est de l'île de Bornéo), les éléphants pénètrent plus souvent dans des environnements dominés par l'homme à la recherche de nourriture, où il arrive qu'ils endommagent les cultures et se font tuer en représailles", a ajouté l'organisation.

La culture de l'huile de palme en cause

Elle met en garde contre la poursuite de la destruction de l'habitat des éléphants, en particulier liée à la culture de l'huile de palme, ainsi qu'aux plantations de bois et à l'exploitation minière, qui menace davantage l'espèce. L'UICN souligne également que le projet d'autoroute Pan Bornéo, destiné à relier la Malaisie, Brunei et l'Indonésie sur l'île de Bornée, met en péril l'avenir de la plus petite espèce d'éléphant d'Asie.

Des indications génétiques montrent que les éléphants de Bornéo, qui mesurent de 2,5 à 3 mètres, ont divergé de leurs cousins d'Asie continentale et de Sumatra il y a environ 300.000 ans, selon le groupe de conservation du Fonds mondial pour la nature (WWF). Parfois appelé éléphant pygmée de Bornéo, l'espèce a développé des oreilles proportionnellement plus grandes, une queue plus longue et des défenses plus droites que les autres éléphants d'Asie.

Il reste entre 8.000 à 11.000 éléphants d'Asie - un peu plus petits que ceux d'Afrique - à l'état sauvage, selon WWF.