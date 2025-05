Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est pour porter la voix française face aux crises mondiales

Emmanuel Macron débutera dimanche une tournée en Asie du Sud-Est, nouvelle déclinaison de la "stratégie indopacifique" de la France pour proposer une troisième voie entre Washington et Pékin et défendre ses positions sur les conflits en Ukraine et Gaza.

Vietnam, Indonésie, Singapour : trois pays pour trois visites d'État en six jours, où le président français veut se poser en partenaire "fiable" et "respectueux" de la "souveraineté" et de l'"indépendance" de ces États dans une région "prise entre les États-Unis et la Chine", a affirmé son entourage.

La France espère faire valoir son expertise dans le nucléaire civil

Emmanuel Macron est attendu dimanche soir à Hanoï, capitale du Vietnam, pays au passé colonial français, souvent douloureux, où il rencontrera lundi les dirigeants et mardi des acteurs du secteur de l'énergie, autre thème-clé de la tournée.

La France espère faire valoir son expertise dans le nucléaire civil, au Vietnam comme en Indonésie, qui veut se convertir à cette énergie, même si d'autres pays, dont la Russie, sont sur les rangs. À Jakarta, en Indonésie, il s'entretiendra aussi mercredi avec le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), Kao Kim Hourn. L'occasion de défendre la position française de "puissance d'équilibre", qui peut être vue avec bienveillance dans la région.

La volonté de la France "de s'engager résolument dans la géopolitique indopacifique offre au Vietnam un contrepoids utile face à l'influence grandissante de la Chine", estime ainsi Nguyen Khac Giang, chercheur au ISEAS-Yusof Ishak Institute de Singapour.

Des rivalités entre grandes puissances

Paris et Jakarta partagent une même "préoccupation" au sujet des "tensions qui règnent actuellement en raison de la rivalité entre les grandes puissances", abonde Lina Alexandra, du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) dans la capitale indonésienne.

"Nous, nous défendons l'idée de règles du commerce international, nous ne souhaitons pas une jungle où la loi du plus fort s'impose", sera en substance le message du président français à ses partenaires du Sud-Est asiatique, selon un de ses conseillers. Pour mieux cibler en creux une Amérique qui met "une pression extrêmement forte" via les taxes commerciales de Donald Trump, et des autorités chinoises de plus en plus offensives sur les contentieux à la fois commerciaux et territoriaux, notamment en mer de Chine méridionale, a ajouté la présidence française.

Emmanuel Macron s'est d'ailleurs entretenu avant son départ avec son homologue chinois Xi Jinping, qui vient lui-même de faire une tournée régionale en passant par Hanoï, et auprès duquel il a plaidé pour des "conditions de concurrence équitables".

Emmanuel Macron prononcera le discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue

Enfin, à Singapour, vendredi, le chef de l'État prononcera le discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue, plus grand forum asiatique sur la sécurité et la défense. Il entend marteler que "la guerre menée par la Russie en Ukraine est un conflit qui a des conséquences mondiales", "y compris pour l'Asie du Sud-Est", selon l'Élysée, puisqu'il "s'agit d'une remise en cause de la souveraineté" et que Moscou "déstabilise l'Asie" en "faisant combattre les soldats nord-coréens sur le sol européen contre les Ukrainiens et en soutenant les programmes balistique et nucléaire de la Corée du Nord".

Là aussi, la France veut se poser en partenaire de défense solide, notamment auprès de l'Indonésie, qui s'est fournie par le passé notamment en Russie pour ses avions de chasse. Jakarta "entend se diversifier" en la matière, pour "ne pas dépendre d'un seul fournisseur", assure Lina Alexandra.

La reconnaissance de l'État d'Israël, "un enjeu" de l'étape en Indonésie

Enfin, au Shangri-La Dialogue comme devant les étudiants universitaires qu'il rencontrera au Vietnam et en Indonésie, le président français veut tenter de tordre le cou à la vision d'un "double standard" européen et occidental entre la guerre en Ukraine et le conflit à Gaza. "Nous comprenons parfaitement les sensibilités des communautés musulmanes dans la région", a expliqué ce conseiller du président français, assurant vouloir démontrer que celui-ci est "particulièrement impliqué" pour "parvenir à la paix au Proche-Orient".

En vue de la conférence que coprésidera la France avec l'Arabie saoudite en juin à l'ONU sur la solution dite "à deux États", palestinien et israélien, la reconnaissance de l'État d'Israël est aussi "un enjeu" de l'étape en Indonésie, pays à majorité musulmane le plus peuplé au monde, selon l'Élysée.