Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accuse la Corée du Nord d'envoyer des soldats à l'armée russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que la Corée du Nord fournissait des soldats à l'armée russe pour mener son invasion de l'Ukraine, en plus de lui livrer des munitions. "Nous voyons une alliance grandissante entre la Russie et des régimes comme la Corée du Nord. Il ne s'agit plus seulement du transfert d'armes. Il s'agit de l'envoi de personnes de Corée du Nord dans les forcées armées de l'occupant", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocation quotidienne.

"Dans ces conditions, nos relations avec nos partenaires doivent être développées"

"Dans ces conditions, nos relations avec nos partenaires doivent être développées. Le front a besoin de plus de soutien", a-t-il poursuivi. Selon lui, Kiev a besoin d'armes à longue portée pour "augmenter la pression sur l'agresseur" et "prévenir une guerre plus grande". Depuis des semaines, l'Ukraine demande à ses alliés occidentaux de lui fournir des missiles à longue portée pour frapper en profondeur la Russie. Jeudi, le Kremlin a démenti les informations émanant de Kiev et Séoul indiquant que des soldats nord-coréens prêtent main forte en Ukraine à l'armée russe, qui reçoit des munitions et des missiles venant de Pyongyang selon les Occidentaux.

La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a renforcé ces derniers mois ses liens militaires avec Moscou et le président russe Vladimir Poutine a effectué une rare visite à Pyongyang en juin pour y signer un accord de défense mutuelle avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Un média ukrainien a soutenu le week-end dernier que six officiers nord-coréens étaient morts lors d'une attaque de missile ukrainienne quelques jours plus tôt près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine occupé par Moscou.

Andriï Kovalenko, un responsable du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, avait lui précisé sur Telegram que les soldats nord-coréens engagés en Ukraine "se limit(aient) à un petit nombre de troupes du génie". Ces forces "surveillent l'utilisation des munitions (nord-coréennes) par l'armée russe", avait-il ajouté, affirmant que "la Russie est de plus en plus dépendante des munitions de la Corée du Nord pour différents types d'armes". Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, avait de son côté déclaré mardi que Séoul jugeait "très probable qu'il y ait eu des victimes parmi des officiers nord-coréens et soldats en Ukraine", disant même s'attendre même à ce que d'autres troupes soient envoyés en renfort aux côtés des Russes.