Guerre en Ukraine : Trump annonce un « gros échange de prisonniers » entre Moscou et Kiev

Donald Trump a annoncé, ce vendredi, « un gros échange de prisonniers » entre la Russie et l’Ukraine, félicitant les pays et se demandant si cela pourrait augurer de « quelque chose d’énorme », possible référence à des négociations entre les belligérants.