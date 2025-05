Ukraine : 50.000 hommes arrêtés depuis le début de la guerre pour avoir essayé de quitter le pays

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et l'annonce de la loi martiale en Ukraine, près de 50.000 Ukrainiens ont été arrêtés pour avoir tenté de fuir le pays. Sauf exception, les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter leur pays.

Plus de 49.000 personnes ont été arrêtées en Ukraine pour avoir tenté de fuir le pays en franchissant illégalement la frontière depuis le début de la loi martiale imposée en 2022 en raison de l'invasion russe, a rapporté mercredi le service des gardes-frontières.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter leur pays, sauf exception. Ceux qui veulent échapper à la mobilisation militaire franchissent donc la frontière illégalement, parfois au péril de leur vie.

"Depuis le 24 février 2022, environ 45.000 citoyens ukrainiens, des hommes âgés de 18 à 60 ans, ont été arrêtés par le Service national des gardes-frontières" alors qu'ils tentaient de quitter le pays en secret, a indiqué à l'AFP son porte-parole, Andriï Demtchenko.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus de 600 perquisitions

"Près de 4.000" personnes supplémentaires ont aussi été arrêtées pour avoir tenté de franchir la frontière via des points de passage légaux mais "à l'aide de faux documents", a précisé ce responsable. La plupart des Ukrainiens tentant de fuir passent par la région occidentale de Transcarpatie, recouverte de montagnes et de forêts, une zone poreuse frontalière de la Roumanie et de la Hongrie, qui a été longtemps au centre de divers trafics.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Kiev tente de lutter contre des réseaux de passeurs illégaux. En janvier, la police ukrainienne avait annoncé avoir effectué "plus de 600 perquisitions" pour arrêter des organisateurs qui ont aidé "des centaines d'hommes" à franchir la frontière illégalement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Émaillé de scandales, le système de mobilisation militaire est très critiqué en Ukraine et largement considéré comme inefficace, corrompu et injuste, ce qui a poussé le président Volodymyr Zelensky à limoger en 2023 tous les responsables régionaux chargés de la mobilisation.