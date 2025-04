Guerre en Ukraine : «Nous devons déterminer dans les prochains jours» si la paix est «faisable», estime Rubio

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a jugé vendredi qu'il était temps de "déterminer dans les prochains jours" si la paix est "faisable" en Ukraine, soulignant que "les États-Unis ont d'autres priorités". Des propos tenus au lendemain de réunions à Paris entre Américains, Européens et Ukrainiens.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a jugé vendredi qu'il était temps de "déterminer dans les prochains jours" si la paix est "faisable" en Ukraine, soulignant que "les États-Unis ont d'autres priorités", au lendemain de réunions à Paris entre Américains, Européens et Ukrainiens.

"Nous devons déterminer dans les prochains jours si (la paix) est faisable ou non", et "si ce n'est pas possible, nous devons passer à autre chose" car "les États-Unis ont d'autres priorités", a-t-il déclaré à quelques journalistes au pied de son avion à l'aéroport parisien du Bourget.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni "peuvent nous aider"

"Je pense que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne peuvent nous aider, faire avancer les choses et nous rapprocher d'une résolution. J'ai trouvé leurs idées très utiles et constructives", lors de discussions la veille avec les alliés de Kiev à Paris, a commenté le chef de la diplomatie américaine.

"À la marge, nous serons prêts à aider quand vous serez prêts à la paix mais nous n'allons pas poursuivre cet effort pour des semaines et des mois", a-t-il prévenu, en rappelant que cette guerre, déclenchée en février 2022 par l'invasion russe de l'Ukraine, "se déroule sur le continent européen".

De nouvelles frappes russes en Ukraine

Depuis son arrivée au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump a effectué un rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine et dit tenter d'obtenir un cessez-le-feu rapide en Ukraine, mais les négociations piétinent jusqu'à présent.

De nouvelles frappes russes ont visé dans la nuit de jeudi à vendredi plusieurs grandes villes d'Ukraine, faisant au moins deux morts et 40 blessés, selon les autorités ukrainiennes.