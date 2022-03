Guerre en Ukraine : les pourparlers avec Moscou sont «très difficiles», déplore Kiev

Les pourparlers avec Moscou sont "très difficiles", a jugé vendredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, plus d'un mois après le début de l'invasion russe.

"Le processus de négociation est très difficile", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne dans un communiqué, rejetant tout "consensus" avec Moscou à ce stade. Plus tôt dans la journée, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait assuré que la Russie et l'Ukraine étaient d'accord sur quatre points de négociation sur six concernant la guerre qui fait rage.

Pour la Russie, les pourparlers font "du surplace"

De son côté, la Russie a estimé que les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine font du "surplace" sur les principaux points, a déploré le négociateur en chef de Moscou. Il a toutefois souligné un rapprochement sur des aspects moins importants. "Les positions convergent sur les points secondaires. Mais sur les principales (questions) politiques, nous faisons du surplace", a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences de presse russes.