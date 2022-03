Guerre en Ukraine : les habitants de Kiev prudents après les déclarations de l'état-major russe

La nouvelle est tombée hier. Le commandement russe a en effet surpris en annonçant "concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal: la libération" du bassin minier du Donbass, dans l'est du pays, tranchant avec la volonté affichée par Moscou jusqu'ici de "démilitariser et dénazifier l'Ukraine" dans son ensemble et non pas seulement dans cette région où se trouvent les deux "républiques" séparatistes pro-russes.

Qu'en pense le peuple ukrainien, au coeur de la guerre ? Il faut d'abord qu'il soit au courant, ce qui n'était le cas d'aucune des personnes rencontrées samedi matin par nos équipes. Europe 1 les a donc informés des propos de l'état-major russe et voici leur réaction. "Ce qu'ils disent ou pensent n'a aucune importance. Mais ce qu'ils font, ça, ça a de l'importance."

"Ils rusent et cherchent à gagner du temps"

Un autre s'insurge : "Le Donbass ? Mais que fabriquent-ils à Irpin ? A Boutcha ? Ces facistes russes ont chargés des corps de civils sur leurs blindés et ont tourné autour des bus de réfugiés pour leur montrer pendant deux heures." Pour cette Ukrainienne, cela est purement stratégique. "Ils rusent et cherchent à gagner du temps. En ce moment, nous sommes à un moment de tension comme celui que peut subir un élastique au bord de la rupture. Je suis certaine que la force restera de notre côté."

Quant à la situation militaire autour de la capitale, les informations d'Europe 1 ce matin sont que les troupes russes seraient en difficulté et préparaient même des positions défensives sur le front nord et nord-ouest de Kiev.