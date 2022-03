Guerre en Ukraine : le yacht d'un oligarque russe saisi à la Ciotat

Les premières sanctions européennes contre Moscou tombent. Le yacht d'un oligarque russe a été saisi à la Ciotat. La douane française a bloqué ce palace flottant appartenant au milliardaire russe Igor Setchine. Les jets, les villas, les yachts des oligarques russes sont dans le collimateur des autorités.

Les opérations de vérification s'intensifient

C'est le quatrième bateau saisi ou gelé par la France depuis le début du conflit. Mais c'est le premier yacht à tomber dans les mailles du filet français. La douane saisissait, jusqu'à présent, des cargos. Le navire, qui appartient au patron du géant pétrolier russe Rosneft, s'apprêtait à quitter précipitamment le chantier naval où il se trouvait, sans même avoir achevé les travaux prévus. Il a ainsi été pris en flagrant délit.

Un autre yacht a été lui aussi été contrôlé aujourd'hui, à Monaco. Et en effet, les opérations de vérification s'intensifient dans les ports et chantiers navales français. Pour rappel, les sanctions européennes visent un peu plus de 500 personnalités ou entités russes. Leurs avoirs sont progressivement gelés.

Aller plus loin dans la procédure de saisie

Un travail de minutie, qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut remonter jusqu'au propriétaire et que tous ces biens sont souvent achetés via des montages financiers très complexes. Pour tenter de faciliter ce dispositif, Bercy tient une réunion ce soir. Avec un objectif : aller plus vite et plus loin dans la procédure de saisie.