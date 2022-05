Guerre en Ukraine : l'armée russe pilonne le Donbass, Biden signe l'aide de 40 milliards à Kiev

L'ESSENTIEL

La Russie a continué de pilonner samedi l'est de l'Ukraine et affirmé avoir détruit avec des missiles de croisière un stock d'armes livrées par les Occidentaux, au moment où le président américain Joe Biden signait la loi prévoyant une nouvelle aide gigantesque de 40 milliards de dollars à Kiev. Pendant ce temps-là, l'OMS se réunit à Genève ce dimanche afin d'échanger sur l'impact de la guerre en Ukraine sur l'environnement.

Les informations à retenir : Les Américains ont signé l'aide de 40 milliards de dollars à l'Ukraine

L'OMS se réunit pour échanger sur l'impact de la guerre sur l'environnement

L'aide gigantesque des Etats-Unis à l'Ukraine

Joe Biden a signé samedi, pendant une visite officielle à Séoul, la loi adoptée jeudi par le Congrès apportant une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine, notamment pour son effort de guerre. Volodymyr Zelensky s'est félicité dans un tweet, en ukrainien et en anglais, du déblocage d'une aide "aujourd'hui plus nécessaire que jamais".

L'impact de la guerre sur l'environnement

La guerre en Ukraine et son cortège de menaces planétaires, une pandémie de Covid-19 interminable : les 194 pays membres de l'OMS se retrouvent à Genève ce dimanche dans ce contexte compliqué pour échafauder un système de santé mondial plus efficace et juste.

Une résolution initiée par l'Ukraine doit tout particulièrement dénoncer les attaques perpétrées par Moscou sur le système de santé mais aussi condamner les gravissimes conséquences de l'invasion et du blocus des ports ukrainiens sur l'approvisionnement mondial et l'explosion du prix des céréales.

"La guerre en Ukraine a un impact systémique sur les organisations internationales puisqu'elle oblige à passer un temps considérable à la gestion de la question russe dans les organisations et à la déclinaison des conséquences sur la santé en Ukraine, en Europe et dans le monde", explique un diplomate européen. Il faut aussi trouver un équilibre, de nombreux pays estimant que les alliés de l'Ukraine appliquent deux poids deux mesures, négligent les autres crises et que la coopération sanitaire est un domaine à part et à préserver.

Les combats se poursuivent à l'est

La Russie a continué de pilonner samedi l'est de l'Ukraine et affirmé avoir détruit avec des missiles de croisière un stock d'armes livrées par les Occidentaux. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la phase actuelle de la guerre, où les Russes concentrent leurs efforts dans l'est, "sera sanglante" mais in fine elle devra se résoudre "via la diplomatie". "Les discussions entre l'Ukraine et la Russie auront forcément lieu", a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne ICTV, alors que des pourparlers ébauchés en Turquie il y a quelques semaines sont restés lettre morte.

Il s'est dit à nouveau prêt si nécessaire à une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, qui n'a jusqu'à présent jamais donné suite. Volodymyr Zelensky, dans son habituel message vidéo posté en soirée, a relevé que la situation militaire n'avait "pas évolué de manière significative" samedi "mais ç'a été très difficile".

"La situation dans le Donbass est extrêmement difficile", a-t-il insisté. Mais l'armée ukrainienne "repousse cette offensive. Chaque jour que nos défenseurs perturbent les plans des Russes nous rapproche du jour crucial, (...) que nous désirons tous et pour lequel nous combattons. Le jour de la victoire".

Bientôt un échange de prisonniers ?

La Russie va "étudier" la possibilité d'échanger des combattants du régiment ukrainien Azov faits prisonniers contre Viktor Medvedtchouk, réputé proche de Vladimir Poutine, a déclaré samedi le député et négociateur russe Léonid Sloutski. Viktor Medvedtchouk, 67 ans, est un politicien et riche homme d'affaires ukrainien qui a été arrêté mi-avril en Ukraine, alors qu'il était en fuite.