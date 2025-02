Guerre en Ukraine : la Russie a proposé aux États-Unis de rétablir leurs liaisons aériennes

La Russie a indiqué vendredi avoir proposé aux États-Unis de rétablir leurs liaisons aériennes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus aucun avion ne relie les deux pays.

La Russie a indiqué vendredi avoir proposé aux États-Unis, la veille lors d'une réunion à Istanbul, de rétablir leurs liaisons aériennes stoppées en raison de l'offensive russe en Ukraine, et avoir discuté de la résolution de "nombreux désagréments" dans leurs relations. "Les deux parties ont discuté des moyens de surmonter les nombreux 'désagréments' hérités des administrations américaines précédentes", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Concrètement, la partie américaine a été invitée à envisager la possibilité de rétablir des liaisons aériennes directes", a-t-il ajouté. Cette réunion en Turquie, illustration de la reprise des contacts initiée par les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine, portait sur la facilitation du travail de leurs ambassades respectives, un pas dans le rétablissement des relations entre Moscou et Washington.

Poursuivre les discussions

Selon le ministère russe, les "discussions se sont déroulées de manière substantielle et professionnelle" et "il a été convenu de poursuivre le dialogue par cette voie". Concernant le travail des ambassades, "des mesures conjointes ont été convenues pour assurer le financement sans entrave des activités des missions diplomatiques", a-t-il précisé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les deux parties ont aussi évoqué la restitution de "six biens immobiliers saisis illégalement entre 2016 et 2018" aux États-Unis, appartenant à la Russie, toujours selon Moscou.

Remise à plat des relations bilatérales

Cette réunion à huis clos de diplomates russes et américains était la deuxième rencontre entre représentants des Etats-Unis et de la Russie, après une première le 18 février en Arabie saoudite qui avait elle-même fait suite à l'entretien au téléphone entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump le 12 du même mois.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Russes et Américains ont dit vouloir une remise à plat de leurs relations bilatérales, faisant craindre à Kiev et ses alliés européens d'être mis de côté dans le règlement du conflit en Ukraine.

Après leurs entretiens en Arabie saoudite, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain Marco Rubio avaient dit vouloir rétablir le fonctionnement normal des ambassades et des consulats, après de multiples expulsions de représentants dans les missions diplomatiques respectives des Etats-Unis et de la Russie depuis de nombreuses années.