Guerre en Ukraine : la Pologne accuse Paris et Berlin d'être trop favorables à Moscou

Le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski, considéré comme l'homme fort du pouvoir à Varsovie, a accusé la France et l'Allemagne d'être d'une trop grande proximité avec la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. "L'Allemagne, comme la France, a un fort penchant en faveur de Moscou", a critiqué le chef du parti nationaliste-populiste PiS au pouvoir en Pologne, dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Die Welt.

La Pologne "pas satisfaite du rôle de l'Allemagne"

Jaroslaw Kaczynski a réservé ses flèches les plus acérées en direction de Berlin. "Pendant des années, le gouvernement allemand n'a pas voulu voir ce que faisait la Russie sous la direction de (Vladimir) Poutine et on voit le résultat aujourd'hui", a-t-il jugé. "La Pologne n'est pas satisfaite du rôle de l'Allemagne en Europe", a-t-il encore martelé, reprochant à Berlin d'avoir tenté "de rebâtir ce qu'avait fait l'ancien chancelier de l'Empire Bismarck", à savoir "une domination allemande mais côte-à-côte avec la Russie".

Le vice-Premier ministre polonais a notamment critiqué aujourd'hui Berlin pour ne pas livrer suffisamment d'armes à l'Ukraine et pour refuser un embargo au moins sur les importations de pétrole en provenance de la Russie. "Il est important de savoir que la Russie retire quatre à cinq fois plus de revenus de ses ventes de pétrole que des ventes de gaz", a-t-il souligné, "on ne peut pas continuer en permanence à soutenir une grande puissance comme la Russie en lui versant des milliards", a-t-il jugé.