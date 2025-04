Guerre en Ukraine : la Chine répond à Zelensky qu'elle n'a «jamais» fourni d'armes à la Russie

La Chine a assuré vendredi n'avoir "jamais" livré d'armes létales à la Russie dans la guerre en Ukraine, fustigeant les "accusations arbitraires" et la "manipulation politique" après des allégations du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La Chine a assuré vendredi n'avoir "jamais" livré d'armes létales à la Russie dans la guerre en Ukraine, fustigeant les "accusations arbitraires" et la "manipulation politique" après des allégations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cet échange intervient au moment où Kiev multiplie les critiques envers Pékin.

Volodymyr Zelensky a accusé jeudi la Chine de "fournir des armes" à la Russie et de participer à la "production de certaines armes" sur le territoire russe. Le président ukrainien n'a pas détaillé ses accusations mais a évoqué "la poudre à canon et l'artillerie", promettant d'en dire plus "la semaine prochaine".

"La Chine s'oppose fermement aux allégations arbitraires"

"La Chine n'a jamais fourni d'armes létales à aucune partie au conflit et contrôle strictement les articles à double usage", c'est-à-dire à la fois civil et militaire, lui a répondu vendredi Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"La partie ukrainienne est parfaitement consciente de cela et a déclaré publiquement que la plupart des pièces détachées d'armes importées par la Russie proviennent des États-Unis et d'autres pays occidentaux", a-t-il indiqué lors d'un point presse régulier. "La Chine s'oppose fermement aux allégations arbitraires et à la manipulation politique", a-t-il conclu.

Une position chinoise ambiguë

L'Ukraine avait annoncé la semaine dernière avoir capturé deux ressortissants chinois qui combattaient au sein de l'armée russe et Volodymyr Zelensky avait déjà accusé la Chine d'être "impliquée" dans le conflit, des accusations rejetées comme étant "sans fondement" par Pékin.

Le président ukrainien a également assuré que "plusieurs centaines" de citoyens chinois combattaient dans les rangs de l'armée russe en Ukraine. La Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise.

Mais elle n'a jamais condamné la Russie et a renforcé ses relations économiques, diplomatiques et militaires avec Moscou depuis le début de l'invasion russe en février 2022. La Chine est notamment accusé d'aider son voisin russe à contourner les sanctions occidentales, en lui permettant d'acquérir les composants technologiques nécessaires à sa production d'armements pour la guerre.

Il s'agit de la première fois que Volodymyr Zelensky accuse la Chine de fournir directement des armes à Moscou.