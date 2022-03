Guerre en Ukraine : «Il faut insister sur le cessez-le-feu et garder le contact» avec Poutine

Invité sur Europe Matin jeudi, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires Étrangères, est revenu sur la guerre en Ukraine et sur l'invasion militaire russe lancée il y a huit jours maintenant. Il a estimé qu'il faut "insister sur le cessez-le-feu et garder le contact" avec Vladimir Poutine.

"Avoir confiance en nous et résister"

"Replaquer sans arrêt des éléments du passé et du 20e siècle ne fonctionne pas tout à fait. Il peut y avoir des points de comparaison mais ça n'explique pas la situation actuelle et ça ne donne pas de pistes sur ce qu'il faut faire et de pistes pour préparer l'avenir. Dans l'immédiat ce qui est important c'est la demande adressée à Poutine et le président Macron a absolument raison de garder le contact même s'il est à peu près le seul", a affirmé l'ancien ministre.

Pour lui, le président russe nous ramène en effet au début de la Guerre froide. "Mais même pendant la Guerre froide, face à l'Union soviétique plus menaçante et plus armée, il y a toujours eu des discussions et des négociations avec de grand accords de réduction des armements, de limitation. Et finalement qui a gagné ? L'Occident", s'est souvenu Hubert Védrine. "Donc il ne faut pas le faire par faiblesse ou approbation mais il faut avoir confiance en nous et résister. Insister sans arrêt sur le cessez-le-feu et garder le contact quand même."

Poutine a obtenu "une solidarité occidentale qui s'est affirmée"

"Personne ne comprend vraiment pourquoi Poutine a fait ce choix désastreux il y a quelques jours alors qu'il était sur le point grâce notamment à Emmanuel Macron et au chancelier allemand d'obtenir l'ouverture d'une grande négociation sur la sécurité en Europe", a-t-il posé. Selon lui, le président russe allait remporter la plus grande victoire politique de son pays ces 25 dernières années. "Il a fait l'autre choix et je ne sais pas si même à Moscou les gens comprennent pourquoi."

Pour Hubert Védrine, avec son opération militaire Vladimir Poutine a obtenu "une solidarité occidentale qui s'est affirmée" et "a ressuscité l'Otan".