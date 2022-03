Invasion russe : pourquoi la DGSI surveille ces Français qui partent en Ukraine

Si Emmanuel Macron a affirmé que la France n'était pas en guerre contre la Russie, certains Français se préparent à aller combattre en Ukraine. Une volonté qui comprend des risques. Selon les informations d'Europe 1, les services de l’Etat suivent ces départs avec beaucoup d’attention, notamment la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure.

Pas de profil type

C'est elle qui est à la manœuvre, en lien avec La DGSE, le renseignement extérieur et la DRM, le renseignement militaire. Une équipe de la DGSI suit de près les groupes Facebook de volontaires souhaitant rejoindre la résistance ukrainienne. On parle d’une grosse cinquantaine de Français pour le moment. Il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a certes des anciens militaires et une poignée active de militaires, de la Légion étrangère, suivis par la DRSD, un service de renseignement des armées.

Pour le reste, on retrouve à la fois des profils "humanitaires" qui veulent aider la Croix-Rouge par exemple, mais aussi des Français sans histoire, ou encore des personnes, en faible nombre, connues de la DGSI pour leur appartenance à des mouvements d’ultra-droite. A noter que ces profils apparaissent divisés entre les pro-Poutine et pro-ukrainiens, fascinés par le "bataillon Azov", une unité connue pour accueillir des militants néo-nazis, au service du ministère de l’Intérieur ukrainien.

Pas de fiché S à ce stade

Pour terminer, l’ultra-gauche est bien représentée elle aussi, sur la grosse cinquantaine de personnes suivies par la DGSI, c’est le profil qui revient le plus : ils seraient pour le moment une petite trentaine. Aucun fiché S n’a été détecté à ce stade. Et pour ce qui est du droit, les services de l’Etat n’ont pas les moyens d’empêcher les départs. En revanche, les revenants pourraient être mis en cause pour mercenariat ou association de malfaiteurs terroristes si leurs actions en Ukraine contreviennent aux lois françaises.