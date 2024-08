Guerre en Ukraine : évacuation des familles de Pokrovsk et ses alentours dans l'est du pays

L'Ukraine a ordonné lundi l'évacuation des familles avec enfants de Pokrovsk et ses alentours, alors que les forces russes ne cessent de progresser vers cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. "Nous commençons l'évacuation forcée des familles avec enfants de l'agglomération de Pokrovsk (...) quand nos villes sont à la portée de pratiquement toutes les armes ennemies, la décision d'évacuer est nécessaire et inévitable", a expliqué le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filachkine, sur les réseaux sociaux.

Plus de 53.000 personnes dont près de 4.000 enfants vivent dans cette agglomération située non loin de la ligne de front orientale de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur sur Telegram. Pokrovsk se trouve à l'intersection d'une route importante qui approvisionne les principales garnisons ukrainiennes du front de l'est, depuis longtemps la cible de l'armée russe.

Dimanche, le ministère de la Défense russe a déclaré avoir capturé la localité de Svyrydonivka, à une quinzaine de kilomètres de Pokrovsk. Le chef de l'administration militaire de Pokrovsk, Sergiy Dobryak, a averti la semaine dernière que la Russie se trouvait à un peu plus de 10 kilomètres de la périphérie de la ville et a exhorté les habitants restants à évacuer.

Dans un autre secteur de la région, Moscou a revendiqué lundi la capture de la localité de Zalizne, toute proche de la ville de Toretsk, autre cible de l'armée du Kremlin. Les troupes russes, plus nombreuses et mieux équipées, poursuivent ces derniers jours leur avancée sur le front dans l'Est, malgré l'offensive ukrainienne en Russie, dans la région de Koursk.

L'armée ukrainienne atteint ses objectifs dans la région frontalière russe de Koursk où elle a lancé il y a près de deux semaines une offensive d'une ampleur sans précédent, a affirmé lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous atteignons nos objectifs", a déclaré Volodymyr Zelensky au sujet de l'opération transfrontalière déclenchée le 6 août à la surprise de Moscou. Cette opération, avait-il dit dimanche, vise à "créer une zone tampon" entre la Russie et l'Ukraine.

En parallèle, l'armée russe a revendiqué lundi la capture de la localité de Zalizne, toute proche de celle de Toretsk située dans la région ukrainienne de Donetsk (est) et cible d'une offensive russe depuis plusieurs semaines. "Les unités du groupement Centre (...) ont libéré l'une des plus grandes localités de l'agglomération de Dzerjinsk (Toretsk en ukrainien), celle d'Artiomovo (Zalizne en ukrainien)", a indiqué le ministère russe de la Défense, dans son compte rendu quotidien.

Les restrictions d'électricité ont repris sur l'ensemble de l'Ukraine, en raison de fortes chaleurs qui dopent la demande, à annoncé lundi le distributeur d'énergie national Ukrenergo. Depuis des mois, Moscou a lancé une campagne de bombardements massifs, visant les principaux centres de production et de distribution d'électricité ukrainiens, entraînant des coupures massives jusqu'à ce que la situation se normalise fin juillet.

Mais celle-ci s'est de nouveau dégradée avec la chaleur estivale qui stimule notamment le recours aux systèmes de climatisation. "La consommation d'électricité continue d'augmenter", a indiqué Ukrenergo dans un communiqué sur Telegram, en invoquant "la vague de chaleur qui s'étend à la plupart des régions d'Ukraine". "En raison du déficit de capacité croissant du système électrique, des restrictions de consommation seront appliquées aujourd'hui de 17 heures à 21 heures", a ajouté l'entreprise.

La Russie "ne parlera pas" avec l'Ukraine après l'offensive d'une ampleur sans précédent lancée par Kiev il y a près de deux semaines dans la région frontalière russe de Koursk, a affirmé le Kremlin lundi. "À ce stade, compte tenu de cette aventure, nous ne discuterons pas", a déclaré le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, au média russe Shot. "Pour l'instant, il serait tout à fait inapproprié d'entamer un processus de négociation", a-t-il ajouté.

Mykhaïlo Podoliak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi que l'un des objectifs de l'offensive dans la région de Koursk était de forcer Moscou à des négociations "équitables".

S'il a répété que Kiev n'avait pas l'intention "d'occuper" une partie du territoire russe, il a également noté que, dans le cas de négociations "potentielles", il fallait trouver un moyen de faire s'assoir la Russie "de l'autre côté de la table". Or, les négociations entre les deux parties sont complètement bloquées depuis le printemps 2022, Moscou continuant d'exiger que l'Ukraine accepte l'annexion d'une partie de son territoire.