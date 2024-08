L'Ukraine annonce avoir frappé un autre pont dans la région russe de Koursk

Les forces ukrainiennes ont frappé un autre pont dans la région russe de Koursk, frontalière avec l'Ukraine, afin de perturber les opérations de combat de Moscou dans la région, a affirmé dimanche l'armée de l'air ukrainienne.

La frappe semble avoir touché un pont sur la rivière Seïm

"Un nouveau pont en moins. L'armée de l'air continue de priver l'ennemi de ses capacités logistiques grâce à des frappes aériennes de précision", a déclaré le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleshchouk, en publiant une vidéo de l'attaque sur Telegram. La frappe semble avoir touché un pont sur la rivière Seïm, près du village de Zvannoye, à une quinzaine de kilomètres au nord de la frontière ukrainienne.

Mykola Oleshchouk n'a pas donné de précisions sur le jour exact de la destruction du pont. Des bloggeurs russes ont partagé des photos datées de samedi et montrant ce qui semble être le pont touché. Vendredi soir, l'Ukraine avait annoncé la destruction d'un premier pont près de la ville de Glouchovski, également sur la rivière Seïm. Le 6 août, l'armée ukrainienne a attaqué la région de Koursk, s'emparant, selon Kiev, de 82 localités et de 1.150 kilomètres carrés lors de cette offensive qui a surpris Moscou et pris son armée au dépourvu déplaçant pour la première fois de manière massive et prolongée les affrontements en territoire russe.

La destruction des deux ponts laisse peu de choix à l'armée russe pour traverser la rivière dans les environs de Glouchovski, selon des bloggeurs militaires russes.