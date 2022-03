Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron s'est entretenu avec Justin Trudeau

Le Président de la République s’est entretenu par téléphone jeudi avec le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, rapporte l'Elysée. L’entretien a porté sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Le Premier ministre Trudeau est revenu sur sa visite en Europe la semaine dernière et ses consultations avec plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement européens. Le Président de la République a quant à lui tenu informé le Premier ministre canadien de ses derniers échanges avec le président Poutine et le président Zelensky.

Macron réitère son engagement

Ils ont échangé sur la question de l’accueil des réfugiés fuyant le conflit, et ce alors que le Canada compte sur son territoire une importante diaspora ukrainienne. Ils ont également abordé le renforcement de l’aide humanitaire et militaire envoyée à l’Ukraine, et sont convenus de maintenir une étroite coordination, en particulier en vue du sommet extraordinaire de l’OTAN.

>> LIRE AUSSI - Ukraine : ce que le président Volodymyr Zelensky a dit devant le Congrès américain

Le chef de l'Etat français s'est aussi entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky, jeudi. Le Président de l’Ukraine, a tenu le Président de la République informé des avancées des négociations entre délégations russe et ukrainienne.

Emmanuel Macron a réitéré son engagement à poursuivre et renforcer le soutien de la France à l'Ukraine, notamment en matière humanitaire et de défense. Ils resteront en contact étroit dans les prochains jours.