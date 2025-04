Guerre en Ukraine : Donald Trump veut un cessez-le-feu «permanent», annonce la porte-parole de la Maison Blanche

Après l'annonce de Vladimir Poutine d'une trêve temporaire en Ukraine ce lundi pour une durée de trois jours, du 8 au 10 mai, la porte-parole de la Maison Blanche a assuré que le président des États-Unis, Donald Trump, souhaite un cessez-le-feu "permanent".

"Le président a signifié clairement qu'il voulait un cessez-le-feu permanent", a déclaré Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche, lors d'un point presse. "S'il demeure optimiste qu'il puisse conclure un accord, il est également réaliste, et les deux dirigeants doivent venir à la table des négociations pour se sortir de cela", a-t-elle ajouté à propos de Donald Trump et des présidents russe et ukrainien.

