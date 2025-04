Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine annonce une trêve de trois jours du 8 au 10 mai

Ce lundi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu sur le front en Ukraine du 8 au 10 mai. "En cas de violation" de cette trêve par Kiev, Moscou a promis dans un communiqué de répliquer. Ce cessez-le-feu survient à l'occasion des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie.

Vladimir Poutine a annoncé lundi un cessez-le-feu sur le front en Ukraine du 8 au 10 mai, à l'occasion des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, tout en prévenant que Moscou répliquera "en cas de violation" par Kiev de cette trêve.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Discussions sur l'Ukraine : Zelensky et Macron se sont entretenus à Rome

La Russie se dit prête à "des négociations de paix sans conditions préalables"

"Sur décision du président russe (...), pour des raisons humanitaires, à l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la Victoire, à partir de minuit entre le 7 et le 8 mai, et jusqu'à minuit entre le 10 et le 11 mai, la partie russe annonce un cessez-le-feu", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

"En cas de violation du cessez-le-feu par la partie ukrainienne, les forces armées russes fourniront une réponse adéquate et efficace", ajoute-t-il, tout en répétant que la Russie était prête à "des négociations de paix sans conditions préalables". Récemment, Vladimir Poutine, dont les demandes maximalistes concernant l'Ukraine n'ont pas changé en plus de trois ans d'assaut de son armée, avait également annoncé une trêve à l'occasion des célébrations de Pâques, les 19 et 20 avril.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les deux camps s'étaient ensuite accusés d'avoir violé ce cessez-le-feu, même si une baisse de l'intensité des combats avait été ressentie dans plusieurs secteurs du front, selon des soldats ukrainiens interrogés par l'AFP.