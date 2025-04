Pascal Praud et vous - Guerre en Ukraine : «Les choses avancent» estime Régis le Sommier

Sommes-nous proches d'une paix en Ukraine ? Deux jours après la rencontre entre les présidents ukrainien et américain au Vatican, tout porte à croire que "les choses avancent" selon le grand reporter Régis le Sommier. Invité de "Pascal Praud et vous", il estime que "cette idée de paix a fait son chemin". Réagissez au 01.80.20.39.21.

Deux jours après que la photo de Donald Trump et Volodymyr Zelensky, en tête à tête dans la Basilique Saint Pierre à Rome, a fait le tour du monde, le grand reporter Régis le Sommier estime que “les choses avancent” dans le dossier ukrainien. Si presque 100 jours après le retour du président américain à la Maison Blanche, “tout n’est pas positif” et qu’”on ne sait pas où les choses vont”, il observe que “cette idée de la paix a fait son chemin”.

Il revient par ailleurs sur l’épineuse question de la Crimée qui continue d’être un point d’accroche dans les accords de trêve et de paix entre la Russie et l’Ukraine. Une question importante mais pas centrale du côté russe, selon le journaliste. A ses yeux “Vladimir Poutine et Donald Trump sont en train d’établir les fonts baptismaux d’une relation américano-russe comme jamais on en a vu dans l’histoire”, et passe avant la volonté du président russe de poursuivre la guerre en Ukraine.